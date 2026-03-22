Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 березня 2026 року від ДСНС

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів:

✅20 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з ворожими обстрілами;

✅1 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅3 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅8 – на допомогу населенню;

✅2 — на ідентифікацію ВНП.

✅2 – інші виїзди.

На Харківщини рятувальники ДСНС залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Куп’янському районі області.

21 березня в селі Мирне Ізюмського району чоловік 1968 року народження підірвався на невідомому вибуховому пристрої на території приватного домоволодіння. Постраждалого госпіталізовано до обласної клінічної лікарні міста Харкова. Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків події не залучалися.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗ Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

