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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 жовтня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 жовтня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 18 оперативних виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж:

1 – пожежа сталася в результаті ворожого обстрілу;

7 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

5 – інші виїзди.

Увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області. В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу та пожежа на площі близько 300 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС. В 00:14 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними 6 осіб загинуло та 16 постраждало.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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