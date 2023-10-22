Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 жовтня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 21 по 22 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 18 оперативних виїзди, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж:
1 – пожежа сталася в результаті ворожого обстрілу;
7 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
1 – на чергування;
5 – інші виїзди.
Увечері 21 жовтня ворог завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області. В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу та пожежа на площі близько 300 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС. В 00:14 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними 6 осіб загинуло та 16 постраждало.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV