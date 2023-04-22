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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 квітня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 5 – для надання допомоги населенню і поліції;

✅ 4 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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