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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 квітня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 21 по 22 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:
✅ 5 – на ліквідацію пожеж;
✅ 5 – для надання допомоги населенню і поліції;
✅ 4 – інші виїзди.
● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV