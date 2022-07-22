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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 липня 2022 року

За добу з 21 по 22 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 6, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 5, 8 – на допомогу населенню та комунальним службам, 3 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (1), Чугуївському (3) районах області, а також 1 у Київському районі Харкова. Горіли приватні надвірні забудови, автомобілі, покинута будівля.

В одному з таких випадків, після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами, загинули 4 мирних мешканці, 25 поранені, вогнем знищено 3 автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Піротехніки ДСНС ліквідували 25 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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