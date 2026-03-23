Сегодня 08:00
Просмотров: 45

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 березня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди:

✅17– на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅4 – на допомогу населенню;

✅2 — на ідентифікацію ВНП.

✅9 – інший виїзд.

● На Харківщини рятувальники ДСНС залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області.

● 22 березня російські війська атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих немає.

● Внаслідок удару БпЛА по м. Чугуїв горіла трава на площі 30 кв. м. Постраждала 1 людина.

● У селищі Старий Салтів Чугуївського району внаслідок влучання ворожого дрону горів гараж на площі 24 кв. м. Пошкоджено 5 приватних будинків та легковий автомобіль. Постраждала жінка.

❗️ Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Читайте ещё:

Головне за вихідні
Сегодня 08:27    0
Очередной верифицированный случай суицида у РОВ, правда, с нюансом
Сегодня 08:20    29
Харківщина 23 березня
Сегодня 08:16    31
Оперативна інформація станом на 08:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    34
Збито/подавлено 234 ворожих БПЛА
Сегодня 08:05    28
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:57    60
Україна як лабораторія у війні з дронами
Сегодня 07:53    53
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 07:50    43
Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування Збройних сил США щодо операції «Epic Fury»
Сегодня 07:47    53
Президент США Дональд Трамп закликає іранців «брати владу у свої руки»
Сегодня 07:40    47
