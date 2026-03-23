Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 березня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди:

✅17– на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅4 – на допомогу населенню;

✅2 — на ідентифікацію ВНП.

✅9 – інший виїзд.

● На Харківщини рятувальники ДСНС залучались до гасіння 4 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області.

● 22 березня російські війська атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих немає.

● Внаслідок удару БпЛА по м. Чугуїв горіла трава на площі 30 кв. м. Постраждала 1 людина.

● У селищі Старий Салтів Чугуївського району внаслідок влучання ворожого дрону горів гараж на площі 24 кв. м. Пошкоджено 5 приватних будинків та легковий автомобіль. Постраждала жінка.

❗️ Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

