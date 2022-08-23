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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 серпня 2022 року

За добу з 22 по 23 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 6,

1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,

14 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

2 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (5) та Ізюмському (1) районах області. Горіли житловий будинок, господарча споруда, теплиця, хлойна підстилка та трава на відкритій території.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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