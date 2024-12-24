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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 23 по 24 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

✅7 – на ліквідацію пожеж;

✅3 – на допомогу населенню;

✅9 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

● О 09:59 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Башилівка Лозівського району. Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 12:32. Внаслідок пожежі 46-річна жінка отримала термічні опіки та була госпіталізована до лікувального закладу. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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