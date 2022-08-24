Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 серпня 2022 року

За добу з 23 по 24 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 49 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 33, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9,

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт,

3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

12 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (1) та Харківському (6) районах області, а також Шевченківському (1) районі Харкова.

Харківський район: у селищі Циркуни сталося відразу 4 пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли господарчі споруди, надвірні забудови, паркани та трава.

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову та області. В результаті обстрілу сталася пожежа у триповерховій житловій будівлі Шевченківського району міста Харкова. Горіли дерев‘яні конструкції даху, перекриття та внутрішні перегородки. До ліквідації пожежі було залучено 21 одиниця пожежно-рятувальної техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалось швидко ліквідувати та запобігти розповсюдження полум‘я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.

Також у с. Рогань Харківського району внаслідок ракетного обстрілу сталась пожежа у складській будівлі. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. Жертв та постраждалих не було.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 15 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2563

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