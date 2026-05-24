Сегодня 08:02
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 травня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 1 – на ідентифікацію ВНП;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

● Близько опівдня окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками на житлові квартали м. Балаклія. Внаслідок ударів виникли пожежі на двох локаціях. Горіла будівля спортивної зали в навчальному закладі на площі 300 м кв. та автомобіль.

● Протягом дня росіяни вдруге за день атакували м. Балаклія. Удар країни-агресора прийшовся по культовій споруді однієї з релігійних громад Ізюмщини. Внаслідок влучання ударного БпЛА в будівлі зайнялась пожежа на площі 1300 м кв., стались значні руйнування. На щастя, людей в момент удару у храмі не було, тому вдалось уникнути жертв і постраждалих.

● 23 травня також під прицілом окупантів опинилось м. Чугуїв. Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа у двоповерховій складській будівлі приватного підприємства, площа якої склала 200 м кв.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

