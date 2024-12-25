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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 грудня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 24 по 25 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

✅4 – на ліквідацію пожеж;

✅4 – на допомогу населенню;

✅7 – інші виїзди.

● Вранці ворог завдав масованого ракетного удару по місту Харкову. Є постраждалі. На місці події працюють підрозділи ДСНС. Інформація уточнюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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