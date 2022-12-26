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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 грудня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 грудня 2022 року від ДСНС

● За добу з 25 по 26 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 3 – чергування;

✅ 5 – інші виїзди.

● Пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському та Куп’янському районах області. Горіли об’єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено.

● З причини, не пов’язаної з веденням бойових дій, трапилась пожежа, на якій загинув 62-річний чоловік. Подія сталась о 03:18 у житловому будинку барачного типу на 4 квартири за адресою: Чугуївський район, Зміївська громада, с. Занки, вул. Станційна, 2. На момент прибуття рятувальників 58-ДПРЧ горіла одна з квартир та дах будинку на загальній площі 70 кв.м. На ліжку в палаючій квартирі рятувальники виявили тіло загиблого господаря оселі. За допомогою 3-х пожежних стволів вогнеборці локалізували вогонь о 04:42 і загасили о 07:20. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3005

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