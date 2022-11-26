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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 листопада 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 25 по 26 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 34 оперативні виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж; 1 з них спричинений ворожими обстрілами;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена влучанням ворожого снаряду, трапились у Куп’янському районі. Горіли 6 гаражів на площі 200 кв.м. Для ліквідації цієї пожежі від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Загиблих і постраждалих не має. Вогонь локалізували о 03:30 та ліквідували о 04:20.

4 рази рятувальники виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів: 1 раз у м. Куп’янську та 3 рази у м. Чугуєві.

В Куп’янську вибуховою хвилею вибито вікна у лікарні та житловій п’ятиповерхівці. У м. Чугуєві на щастя обстріли руйнацій не спричинили. Жертв та постраждалих в усіх випадках не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 297 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма, Балаклії та селища Коротич рятувальники доставили 16 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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