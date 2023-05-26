Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 99

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 25 по 26 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

✅ 5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● О 15:00 село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційний військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі 300 кв.м. О 18:30 пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалось врятувати 2 сусідніх житлових будинки.

● Протягом доби рятувальники також здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

- Харківський район, с. Циркуни, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Чугуївський район, м. Вовчанськ, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Куп'янський район, м. Куп’янськ, внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● В с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.

● Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3710

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Клієнти АТ «Харківгаз» отримують фейкові повідомлення від сервісів 104ua
Сегодня 09:44    102
Московский комбинатор
Сегодня 09:29    122
Загарбники у тимчасово окупованому Криму проводять заходи з мілітаризації дітей
Сегодня 09:16    93
Швейцария нарушила свой строгий принцип нейтралитета
Сегодня 09:04    141
Силы ПВО сбили ночью над Украиной 10 крылатых ракет, 23 шахедов и 2 разведывательных БпЛА
Сегодня 08:58    114
Харківщина. 26 травня
Сегодня 08:54    94
Национализация имущества в Крыму: СМИ напомнили, как нардепу Безгину удалось ее избежать
Сегодня 08:41    101
росіяни намагалися видати ганебний провал «бєлгородської оборонної операції» за перемогу
Сегодня 08:30    144
Вторжение России в Украину вызвало бум инвестиций в чистую энергетику
Сегодня 08:19    112
СБУ викрила волинську компанію, яка постачала в рф комплектуючі для виробництва підводних човнів (!!!)
Сегодня 08:09    117
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 