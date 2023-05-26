Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 25 по 26 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

✅ 5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● О 15:00 село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційний військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі 300 кв.м. О 18:30 пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалось врятувати 2 сусідніх житлових будинки.

● Протягом доби рятувальники також здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

- Харківський район, с. Циркуни, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Чугуївський район, м. Вовчанськ, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Куп'янський район, м. Куп’янськ, внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● В с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 39-річний мешканець. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як загиблий рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи його в колясці. Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45-ти років.

● Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, серед них рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3710

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