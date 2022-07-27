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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 липня 2022 року

За добу з 26 по 27 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу населенню,

9 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (3), Чугуївському (1) районах області, а також 1 у Індустріальному районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки та автомобілі.

Близько 22:00 на території Малоданилівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, який загорівся. Площа пожежі склала біля 250 кв.м. Горіли будинок та легковий автомобіль у дворі. Рятувальники загасили вогонь о 23:43.

Вже вранці, близько 04:30 по місту Харкову та області знову було нанесено ракетних ударів. В результаті обстрілів були пошкоджені адміністративні будівлі, навчальний заклад та інші об‘єкти. Внаслідок обстрілу сталася одна пожежа у Індустріальному районі міста Харкова. На парковці підприємства загорілося відразу 10 автомобілів. Площа пожежі склала близько 100 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували.

Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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