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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 26 по 27 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

✅ 4 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 7 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Вночі 26 травня війська рф завдали обстрілів по місту Ізюм. В результаті ударів відразу сталося 4 пожежі. Горіло 2 будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 4500 кв.м. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. До ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок займання ліквідовано о 15:10. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

● Протягом доби рятувальники також здійснили 4 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів в Чугуївському районі, смт. Вільча.

- Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні, вікна та лінія електропередач. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку ще не знайдено.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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