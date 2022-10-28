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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 27 по 28 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп‘янська та Ізюма рятувальники доставили 36 т води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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