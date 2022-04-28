Харківська область: оперативна інформація ДСНС станом на 07:00 28 квітня 2022 року

За добу з 27 по 28 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 26, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 18, пожеж, що сталися з інших причин, — 8; 5 разів — на допомогу населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 18 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів, виробничих об’єктів та сухостою. Пожежі сталися: у Київському (5), Індустріальному (2) районах Харкова, а також Харківському (5) та Ізюмському (6) районах області.

Так близько 18:30 ворожі обстріли спричинили низку пожеж у Київському районі, де горіли майже одночасно 11 гаражів та автомобіль. На щастя обійшлося без жертв. Силами 7 оперативних підрозділів ДСНС о 20:11 дані пожежі локалізовані. Загальна площа горіння складала понад 200 кв.м.

В результаті бойових дій на території Барвінківської громади Ізюмського району горів магазин будматеріалів, бібліотека та приватні гаражі. Ці пожежі також трапились майже в один час: близько 18:45 — 19:15. Останній осередок горіння ліквідований рятувальниками 61-ї ДРПЧ о 23:58.

Серед пожеж, що не мають відношення до війни, пожежа на АЗС на території Солоницівської громади. Вона трапилась близько 12:00. До місця події прибуло 7 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. На час їх прибуття вже палали 2 ємності з газом, 2 ємністі з бензином та 1 ємність з дизельним пальним. Загальна площа горіння склала біля 120 кв.м. Рятувальники застосували водяні та пінні стволи для охолодження резервуарів та гасіння вогню. Вже о 13:15 їм вдалось локалізувати розповсюдження пожежі. О 17:02 відбулась остаточна її ліквідація. Постраждалих немає. Причина виникнення займання та нанесені збитки з‘ясовуються.

На іншій з таких пожеж постраждало 3 людей. Вона трапилась о 19:20 у с. Огиївка на вул. Шевченка. Там внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення сталось загоряння у приватній оселі. Зайнялись домашні речі та меблі у будинку на площі 40 кв.м. Постраждали 2 жінки 1941 та 1983 років народження, а також чоловік 2001 року народження. Їх госпіталізовано до опікового центру Харкова. Рятувальники 55-ї ДРПЧ локалізували пожежу о 19:45 та ліквідували о 21:30.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 53 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1878

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