Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 липня 2023 року

Протягом доби з 27 липня по 28 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена обстрілом ворога;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу;

✅ 8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 3 – на чергування;

✅ 5 – інші виїзди.

● О 12:08 надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у селі Петропавлівка Петропавлівської громади внаслідок ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території і підпалили суху траву, яка на момент прибуття рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини горіла на площі біля 1 га. О 12:58 пожежу вдалось ліквідували. Постраждалих немає.

● О 08:00 рятувальники 12-ї ДРПЧ проводили обстеження селища Великий Бурлук, яке піддалось ворожим обстрілам напередодні. Виявлені пошкодження 6-ти приватних домоволодінь, 6-ти багатоквартирних будинків, навчального закладу та кафе. Постраждалих не виявлено.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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