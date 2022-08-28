Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 серпня 2022 року від ДСНС

За добу з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 44, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,

1 – аварійно-рятувальні роботи,

5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

8 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (3), Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області.

О 15-07 внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Жовтневого лісгоспу на площі 5га, що неподалік с. Маяк Золочівської ОТГ Богодухівського району. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. О 19:50 пожежу було ліквідовано.

О 16-40 за адресою: Богодухівський р-н, смт Золочів, між вул. Маяковського та вул. Вознесенській на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20га. Пожежу ліквідовано о 19-40. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу від 52 ДПРЧ. Також в результаті попадання снаряду сталось руйнування будинку по вул. Вознесенській. При проведенні пошуково-рятувальних робіт було виявлено під завалами будинку тіло власниці домоволодіння, жінки 1970 р.н. Пожежі не було.

Вночі одна з ворожих ракет влучила неподалік недіючого дитячого табору, що у Харківському районі області. В результаті обстрілу частково пошкоджені 3 будівлі та підстанція закладу. Жертв та постраждалих немає. Пожежі не було.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2569

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