Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 128

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 серпня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 серпня 2022 року від ДСНС

За добу з 27 по 28 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 44, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,

1 – аварійно-рятувальні роботи,

5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

8 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (3), Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області.

О 15-07 внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Жовтневого лісгоспу на площі 5га, що неподалік с. Маяк Золочівської ОТГ Богодухівського району. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. О 19:50 пожежу було ліквідовано.

О 16-40 за адресою: Богодухівський р-н, смт Золочів, між вул. Маяковського та вул. Вознесенській на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20га. Пожежу ліквідовано о 19-40. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу від 52 ДПРЧ. Також в результаті попадання снаряду сталось руйнування будинку по вул. Вознесенській. При проведенні пошуково-рятувальних робіт було виявлено під завалами будинку тіло власниці домоволодіння, жінки 1970 р.н. Пожежі не було.

Вночі одна з ворожих ракет влучила неподалік недіючого дитячого табору, що у Харківському районі області. В результаті обстрілу частково пошкоджені 3 будівлі та підстанція закладу. Жертв та постраждалих немає. Пожежі не було.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2569

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Видання Forbes поновило свій рейтинг 20 країн-друзів України
Сегодня 09:44    115
Як путін змінює Європу
Сегодня 09:31    179
379 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:25    105
рф намекает на готовность к переговорам?
Сегодня 09:19    189
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.08 орієнтовно
Сегодня 09:16    129
Харківщина. 28 серпня
Сегодня 09:08    124
Казахстан на год прекратил весь экспорт своего вооружения
Сегодня 09:06    109
Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України
Сегодня 08:53    113
Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються брати участь у війні проти України
Сегодня 08:41    135
Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ
Сегодня 08:31    121
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 