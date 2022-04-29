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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 квітня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 квітня 2022 року

За добу з 28 по 29 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, пожеж, що сталися з інших причин, — 8; 5 разів — на допомогу населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт, 5 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж адміністративних, багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та автомобілів. Пожежі сталися: у Київському (4), Московському (2), Немишлянському (1) районах Харкова, а також Харківському (3) та Богодухівському (1) районах області.

Зокрема, у Київському районі внаслідок обстрілу, що стався близько 18:20, загорілися одночасно 6 гаражів на площі 140 кв.м. На щастя обійшлося без жертв. 3 оперативні підрозділи ДСНС загасили дану пожежу о 19:00.

Також внаслідок влучання ракети в адмінбудівлю у селищі Покотилівка Харківського району сталось її руйнування та локальне загоряння. Загинуло 2 та постраждало 8 людей. Рятувальники проводили розбирання завалів, вилучення постраждалих та гасіння пожежі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 57 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1886

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