Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2022 року
За добу з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,
3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
11 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (1) районах області та Київському (2) районі міста.
Ввечері одна з ворожих ракет влучила в 3-х поверхову будівлю, що у Київському районі міста. В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 кв.м. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2571