Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 102

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2022 року

За добу з 28 по 29 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,

3 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

11 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (2), Чугуївському (1) районах області та Київському (2) районі міста.

Ввечері одна з ворожих ракет влучила в 3-х поверхову будівлю, що у Київському районі міста. В результаті обстрілу було зруйновано саму будівлю та горіли конструктивні елементи на площі пожежі 5 кв.м. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 33 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2571

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Продавцы ужасов и липовых чудес
Сегодня 08:45    81
Анало говнет (ВІДЕО)
Сегодня 08:36    101
Названы страны, представители которых посетят ЗАЭС в рамках миссии МАГАТЭ
Сегодня 08:05    102
29 серпня в Україні відзначається День пам’яті захисників України
Сегодня 07:50    106
10 хороших новин 28 серпня
Сегодня 07:41    128
Били кассетнниками по частному сектору. Информации о жертвах нет» – Игорь Терехов.
Сегодня 07:23    145
Оперативна інформація станом 06.00 29.08.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:12    93
Россия захватила 16 нефтедобывающих объектов Украины — Кабмин
Сегодня 07:10    115
Сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества за два дня
Сегодня 06:54    101
Мы не очень часто заглядываем в сторону Бразилии...
Сегодня 06:45    154
 