Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 грудня 2022 року від ДСНС
● За добу з 2 по 3 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:
✅ 23 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожими обстрілами;
✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
✅ 3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✅ 1 – інші виїзди.
● Протягом доби ворогом спричинені 2 пожежі на території Липицької та Вовчанської громад в області.
Перша трапилась об 11:04 у селі Глубоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:30 та ліквідували його о 13:30.
А в м. Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 11:25 горіла трава на площі 2 Га. Вогонь приборкали о 12:10.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.
● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2897