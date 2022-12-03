Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 127

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 грудня 2022 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 грудня 2022 року від ДСНС

● За добу з 2 по 3 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

✅ 23 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – інші виїзди.

● Протягом доби ворогом спричинені 2 пожежі на території Липицької та Вовчанської громад в області.

Перша трапилась об 11:04 у селі Глубоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:30 та ліквідували його о 13:30.

А в м. Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 11:25 горіла трава на площі 2 Га. Вогонь приборкали о 12:10.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2897

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Світ ловив його, та не впіймав, але маршрут лишився
Сегодня 10:08    176
На Харківщині відкрили ще один тимчасовий міст через Сіверський Донець
Сегодня 09:55    130
У Харкові актуальні 1000 вакансій
Сегодня 09:43    159
В Росії почали роздавати повістки громадянам інших країн, людям, у яких немає російських паспортів
Сегодня 09:31    143
Харківщина, 3 грудня
Сегодня 09:12    137
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно
Сегодня 09:05    130
"После нового года будет всеобщая мобилизация, наверное до последнего россиянина, пока он всех не угробит" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:55    152
У Харкові зараз проживає близько 1,1 млн людей - Терехов
Сегодня 08:44    142
Мир без России
Сегодня 08:32    178
Аналитика ISW, 2 декабря
Сегодня 08:12    140
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 