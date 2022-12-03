Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 грудня 2022 року від ДСНС

● За добу з 2 по 3 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

✅ 23 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – інші виїзди.

● Протягом доби ворогом спричинені 2 пожежі на території Липицької та Вовчанської громад в області.

Перша трапилась об 11:04 у селі Глубоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12:30 та ліквідували його о 13:30.

А в м. Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 11:25 горіла трава на площі 2 Га. Вогонь приборкали о 12:10.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2897

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