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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2022 року

За добу з 29 по 30 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 23, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 14, пожеж, що сталися з інших причин, — 9; також 4 рази — на допомогу населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 14 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та господарчих будівель, а також складських та ангарних приміщеннях. Пожежі сталися: у Немишлянському (7) районі Харкова, а також Харківському (1), Богодухівському (4) та Чугуївському (2) районах області.

Зокрема, м. Чугуєві рятувальники ліквідували чергову масштабну пожежу спричинену ворожими обстрілами. Горіли ангари та господарчі будівлі, а також гаражі. Площа пожежі склала близько 3000 кв.м. На місці події працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС.

Також у Немишлянському районі Харкова вночі внаслідок обстрілу загорілися одночасно декілька складських будівель, 3 торговельних об'єкти та квартири у двох житлових 9-поверхівках. Для ліквідації цих пожеж було задіяно 25 одиниць техніки та близько 100 чоловік особового складу ДСНС.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Слобідського та Індустріального районів міста Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 58 залучень для ліквідації ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1893

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