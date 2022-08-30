Сегодня 08:14
Просмотров: 117
#Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 серпня 2022 року
За добу з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
на ліквідацію пожеж — 3,
2 – аварійно-рятувальні роботи,
8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
4 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, не зафіксовано.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.
Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!
#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency
Джерело: facebook.com