Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 серпня 2022 року

За добу з 29 по 30 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 3,

2 – аварійно-рятувальні роботи,

8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

4 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених влучанням ворожих боєприпасів, не зафіксовано.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»