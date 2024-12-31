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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 грудня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 грудня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 30 по 31 грудня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїзди, з яких:

✅️6 – на ліквідацію пожеж;

✅️3 – на допомогу населенню;

✅️10 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

● О 19:55 сталася побутова пожежа у квартирі житлової 4-поверхівки на вул. 12 квітня міста Харкова. Горіла житлова кімната в квартирі на площі 7 м кв. Вогонь вдалося приборкати о 21:30. Вогнеборцям вдалось врятувати 3 чоловік. Причина загоряння коротке замикання електропроводки.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмети.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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