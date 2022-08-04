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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 4 серпня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 4 серпня 2022 року

За добу з 03 по 04 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 4,

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу комунальникам та населенню,

3 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (3) та Чугуївському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови.

Так, близько 15:00 рятувальники виїжджали на ліквідацію двох пожеж на території приватних домоволодінь у сел. Циркуни Харківського району. Там горіли приватний житловий будинок, гараж та прибудова. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Через постійні обстріли гасіння пожежі доводилось постійно припиняти. О 21:45 усі осередки займання вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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