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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 4 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 4 травня 2022 року

За добу з 03 по 04 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 21, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, пожеж, що сталися з інших причин, — 10; також 3 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 11 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарчих будівель, гаражів, об'єктів торгівлі та ін. Пожежі сталися: у Київському (2) та Шевченківському (2) районах Харкова, а також Харківському (1), Богодухівському (3) та Ізюмському (3) районах області.

Найбільша з цих пожеж сталася о 15:30 у Харківському районі області. За межами міста Дергачі горіло сміттєзвалище на площі близько 2 га. Силами 3 пожежно-рятувальних відділень вогонь вдалось локалізувати о 17:20. Остаточно пожежа ліквідована о 17:55.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих об'єктах Московського та Індустріального районів міста Харкова, а також Чугуївському районі області.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 55 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1925

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