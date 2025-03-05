Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 5 березня 2025 року від ДСНС

● Протягом доби з 4 по 5 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов'язана з ворожим обстрілом;

✅ 2 – обстеження території після обстрілу;

✅ 5 – на допомогу населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● Вночі внаслідок влучання ворожого БпЛА на відкриту місцевість за межами селища Донець Донецької громади Ізюмського району зайнялась суха трава на площі 1 га. З вогнем боролись вогнеборці місцевої пожежної команди селища Донець.

● Також вночі рятувальники проводили обстеження території цивільного підприємства у Немишлянському районі Харкова, ураженого ворожим БПЛА. Внаслідок вибуху пошкоджені будівлі цього підприємства. Крім того, завдано шкоди 2 тролейбусам, автобусу та будівлям сусіднього підприємства.

Постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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