Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 5 червня 2022 року

За добу з 4 по 5 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, пожеж з інших причин — 11, також 2 виїзди — для проведення аварійно-рятувальних робіт та допомоги комунальним службам у розбиранні завалів, 1 — для надання допомоги населенню, 2 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Чугуївському (2) та Харківському (2) районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди та хвойний ліс.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у Київському та Салтівському районі міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 26 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2101

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