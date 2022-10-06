Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 6 жовтня 2022 року від ДСНС

За добу з 5 по 6 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені атаками ворожих БПЛА;

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інші виїзди.

Вночі Основ‘янський район Харкова піддався атаці ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, які влучили в об‘єкти критичної інфраструктури. Там виникли 2 пожежі. Їхні площі склали по 500 кв.м. О 04:40 силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю. До робіт з пожежогасіння залучено 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, близько 70 осіб особового складу ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет.

Аварійно-рятувальні роботи на зруйнованих внаслідок обстрілів об‘єктах проводились у Салтівському районі Харкова, а також на території Дергачівської громади, у селищі Борова, м. Ізюм, селі Діброва Ізюмського району. Рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Загалом від ДСНС залучено 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки.

Рятувальники продовжили забезпечувати людей, що мешкають в деокупованих населених пунктах (м. Куп‘янськ, м. Ізюм та селище Великий Бурлук) питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 40 т води.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС.

Протягом доби у м. Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям.

У м. Балаклія завершені роботи з розбирання аварійних елементів будівлі центральної районної лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»