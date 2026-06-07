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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 7 червня 2026 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 7 червня 2026 року від ДСНС

● Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів:

✅ 18 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅ 2 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅ 2 – на ідентифікацію ВНП;

✅ 6 – на допомогу населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.

● У селі Іванівка Ізюмського району внаслідок падіння БпЛА загорілася хвойна підстилка на площі 1 га.

● У селі Молодова Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона горів автомобіль на площі 6 м кв. Постраждала одна людина.

● У місті Дергачі Харківського району внаслідок атаки БпЛА на АЗС горіли дві наземні ємності з паливом на площі 10 м кв.

● У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено три легкові автомобілі. Постраждала одна людина. Пожежі не було.

● У Харкові Новобаварського району, під час побутової пожежі горіли речі та меблі на площі 5 м кв. Рятувальники врятували 5 людей.

● У селі Перекіп Богодухівського району горіли домашні речі на площі 1 м кв. Постраждала одна людина з опіками.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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