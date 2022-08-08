Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 серпня 2022 року

За добу з 07 по 08 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 22, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 9,

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу комунальникам та населенню,

4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (3), Богодухівському (2), Чугуївському (2), Ізюмському (1) районах області та Київському (1) районі міста Харкова.

Богодухівський район: рятувальники двічі виїжджали для гасіння полів з пшеницею, горіли поля у Золочівській громаді на площі 18 га та 10 га.

Чугуївський район: у с. Коробочкине горів приватний житловий будинок на площі 90 кв.м. За дві години рятувальники ліквідували займання.

Харківський район: в селищі Циркуни горіли горіло 2 дачних будинки на площі 150 та 120 кв.м., а також господарча споруда площею 20 кв.м. на дачній дільниці. За дві години усі пожежі були ліквідовані.

Київський район: близько 22:30 ворог завдав артобстрілу по місту Харкову. В результаті потрапляння боєприпасів пошкоджені будівлі підприємства. У одній з будівель сталися 3 осередки займання на загальній площі 180 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2480

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