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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 травня 2022 року

За добу з 07 по 08 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 14, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожеж, що сталися з інших причин, — 11; також 2 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню, 7 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 3 виїзди на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися: у Ізюмському (1) та Чугуївському (2) районах області.

Найбільша з цих пожеж сталася о 00:40 вже 8 травня в м. Барвінково Ізюмського району, де ворожий снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок. В результаті потрапляння боєприпасу сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:05. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Московського та Київського районів міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 38 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 58 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1952

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