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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 червня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 червня 2022 року

За добу з 8 по 9 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 34 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 27, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 16, пожеж з інших причин — 11, також 4 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 раз на допомогу комунальним службам, 2 виїзд для надання допомоги населенню та на ліквідацію наслідків ДТП.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8), Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані. За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих рашистами об’єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова. Залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2128

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