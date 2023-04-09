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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 квітня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 9 квітня 2023 року від ДСНС

За добу з 8 по 9 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

3 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;

3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

О 17:22 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупантів. Ворожий снаряд влучив на територію приватного домоволодіння, розташованого у селі Подоли Курилівської громади. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

В м. Ізюм, територія центрального цвинтаря, жінка 20.04.1970 р.н., наступила попередньо на протипіхотну міну «пелюстка», з діагнозом мінно-вибухова травма госпіталізована до Ізюмської ЦРЛ.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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