Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 01 травня 2022 року

За добу з 30 квітня по 01 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 16, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 15 пожеж, що сталися з інших причин — 1; також 3 рази — на допомогу населенню та проведення аварійно-рятувальних робіт.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 15 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, гаражів та господарчих будівель, а також складських та ангарних приміщеннях. Пожежі сталися: у Немишлянському (9) районі Харкова, а також Харківському (2), Ізюмському (3) та Чугуївському (1) районах області.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1904

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