Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 95

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 13 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 13 травня 2022 року

За добу з 12 по 13 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 42 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 32, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, пожеж, що сталися з інших причин — 20; також 6 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 12 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж, що сталися: у Богодухівському (4), Ізюмському (4), Чугуївський (1), Харківському (2) районах області та Слобідському (1) районі міста.

Так, о 10:16 в результаті потрапляння ворожого обстрілу на відкритій території в Слобідському районі міста Харкова, зайнялась трава та сміття на площі 2 га. Було пошкоджено два тролейбуси. На місці події працювали підрозділи ДСНС та о 12:16 ліквідували пожежу.

О 16:35 сталася пожежа в с. Шебелинка, Ізюмського району області, де ворожий снаряд влучив у ангарну будівлю. Площа пожежі склала близько 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 19:00. Внаслідок події загинуло 3 чоловіка та 5 постраждало.

Також Харківські рятувальники надали допомогу хворій літній жінці, яка самотужки не мала змоги пересуватись. ДСНСники транспортували жінку з квартири, що на п’ятому поверсі житлової дев‘ятиповерхівки до автомобілю волонтерів. Надалі жінку було транспортовано у більш безпечне місце.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Московського, Шевченківського, Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 43 залучення для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 47 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1977

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новости из США. Среда, 11 мая – четверг, 10 мая 2022
Сегодня 09:56    15
На разминирование Циркунов понадобится несколько недель, мины есть даже в детских кроватках - Синегубов
Сегодня 09:45    46
Революция на Южном Кавказе: как кремль может потерпеть поражение в еще одном регионе
Сегодня 09:34    71
ООН: біженцями з України стали понад 6 мільйонів людей
Сегодня 09:22    59
На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС
Сегодня 09:11    71
Экономический кризис на россии. Главное за день от ВВС
Сегодня 08:50    102
Как выглядят Черкасские Тишки в Харьковской области после оккупации: ФОТО
Сегодня 08:40    118
Последние резервы кремля: как скрытая мобилизация в рф повлияет на войну в Украине
Сегодня 08:30    119
Армія рф зруйнувала в Україні майже 38 тисяч житлових будинків - Денісова
Сегодня 08:21    95
У Мінфіні порахували, скільки Україна витратила на війну з рф
Сегодня 08:11    118
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 