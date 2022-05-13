Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 13 травня 2022 року

За добу з 12 по 13 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 42 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 32, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, пожеж, що сталися з інших причин — 20; також 6 раз для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 12 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж, що сталися: у Богодухівському (4), Ізюмському (4), Чугуївський (1), Харківському (2) районах області та Слобідському (1) районі міста.

Так, о 10:16 в результаті потрапляння ворожого обстрілу на відкритій території в Слобідському районі міста Харкова, зайнялась трава та сміття на площі 2 га. Було пошкоджено два тролейбуси. На місці події працювали підрозділи ДСНС та о 12:16 ліквідували пожежу.

О 16:35 сталася пожежа в с. Шебелинка, Ізюмського району області, де ворожий снаряд влучив у ангарну будівлю. Площа пожежі склала близько 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 19:00. Внаслідок події загинуло 3 чоловіка та 5 постраждало.

Також Харківські рятувальники надали допомогу хворій літній жінці, яка самотужки не мала змоги пересуватись. ДСНСники транспортували жінку з квартири, що на п’ятому поверсі житлової дев‘ятиповерхівки до автомобілю волонтерів. Надалі жінку було транспортовано у більш безпечне місце.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Московського, Шевченківського, Новобаварського та Холодногірського районів міста Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 43 залучення для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 47 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1977

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