Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 14 червня 2022 року

За добу з 13 по 14 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж з інших причин — 3, також 4 — для надання допомоги населенню, 2 — проведення аварійно-рятувальних робіт.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні, за попереднім діагнозом осколкові поранення. Силами підрозділів ДСНС пожежа була ліквідована за півтори години.

О 23:51 в результаті ворожого обстрілу на території підприємства зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум'я охопило площу біля 2000 кв.м. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно 8 підрозділів ДСНС та 50 рятувальників. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:19. Жертв та постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 2-х зруйнованих об’єктах у Немишлянському та Київському районах міста Харкова. Було залучено 11 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 27 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2159

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