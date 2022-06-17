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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 17 червня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 17 червня 2022 року

За добу з 16 по 17 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, пожежі в екосистемах — 5, пожеж з інших причин — 4, а також 2 — для надання допомоги співробітникам Національної поліції, 5 — для надання допомоги комунальникам у розчищені зруйнованих об’єктів від завалів, 2 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапилась у Чугуївському (2) та Харківському районах області. Горіли: господарча споруда, гараж, автомобіль, мотоцикли, а також трава на відкритій території.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 80 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2163

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