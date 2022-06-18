Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 18 червня 2022 року

За добу з 17 по 18 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж з інших причин — 6, також 2 — для надання допомоги населенню, 2 — проведення аварійно-рятувальних робіт, 5 — надання допомоги житлово комунальним господарствам, 1 — інші виїзди.

Найбільша кількість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась у Харківському районі області. Там в різний час доби виникло 3 таких пожежі. По 1 подібному загорянню виникло в Лозівському, Богодухівському районах області та в Київському районі міста. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, пожежа, що трапилась увечері 17 червня в житловому 16-ти поверховому будинку в Київському районі міста. Горіли балкони на 11-му, 12-му та 13-му поверхах на площі 10 м.кв. Для ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на інші квартири будинку. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на зруйнованому рашистами об’єктах у Київському та Богодухівському районах. Загалом було залучено 5 одиниць техніки та 23 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 80 ворожих боєприпасів.

Новости портала «Весь Харьков»