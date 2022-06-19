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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 19 червня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 19 червня 2022 року

За добу з 18 по 19 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 1, пожеж з інших причин — 9, також 1 — на аварійно-рятувальні роботи, 3 — для допомоги комунальним службам, 6 — для надання допомоги населенню, 1 — інший виїзд.

Пожежа, спричинена ворожим обстрілом, трапилась в Ізюмському районі області.

Серед пожеж, що не пов’язані з військовими діями, загоряння легковика “Audi 100”, що трапилось о 21:47 на проїжджій частині навпроти будинку № 244 на пр. Гагаріна у Харкові. Водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з інженерною конструкцією. В результаті цього авто загорілось. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 6 кв.м. Постраждалого водія госпіталізовано до медичного закладу. О 22:05 рятувальники загасили вогонь.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 27 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2172

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