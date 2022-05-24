Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 24 травня 2022 року

За добу з 23 по 24 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 16 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, пожеж, що сталися з інших причин — 4; крім того 2 рази рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 — для надання допомоги населенню та співробітникам поліції.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському (1) та Харківському (3) районах області.

Так, о 14:15 обстрілів зазнав населений пункт у Дергачівській громаді. В результаті загорілось відразу три житлових будинки по різним адресам на загальній площі близько 800 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Вже вночі, близько 23:00 стався обстріл ще одного населеного пункту Дергачівської громади. Там зайнялись відразу 2 приватних оселі на загальній площі біля 200 кв.м. З цими пожежами боролись рятувальники 53-ї ДРПЧ та змогли повністю подолати її в 01:40 24 травня.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будівлях Холодногірського та Новобаварського районів міста Харкова.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2037

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