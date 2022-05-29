Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 29 травня 2022 року

За добу з 28 по 29 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 9, пожеж, що сталися з інших причин — 10; крім того 3 рази рятувальники викликались для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для надання допомоги населенню та комунальникам, 1 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (6), Чугуївському (2) та Богодухівському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід тощо.

Близько 11:00 ворог завдав обстрілів по с. Циркуни, Харківського району в області. Рятувальники викликались на гасіння 5-ти пожеж за різними адресами. Горіли приватні житлові будинки, загальна площа пожежі склала 560 кв.м. На щастя всі вони не набрали значних масштабів і були оперативно ліквідовані.

О 14:11 розпочався обстріл житлового масиву в м. Чугуїв. Горіли 4 гаражі та легковий автомобіль. Площа пожежі склала 150 кв.м. Аби загасити полум’я повністю, рятувальникам знадобилось 3 години. Під час самостійного гасіння пожежі постраждав власник одного з гаражів, чоловік 1957 року народження. Він отримав опіки обличчя І ст., від госпіталізації відмовився.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих житлових будинках Шевченківського та Салтівського районів міста Харкова. Крім того, ще у Основ’янському районі рятувальники надавали допомогу комунальним службам проводити розбирання завалів в школі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 42 ворожих боєприпаси.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2064

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