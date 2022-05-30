Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 30 травня 2022 року

За добу з 29 по 30 травня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 8, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 6, пожеж, що сталися з інших причин — 2, 4 — для надання допомоги населенню, 6 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (4), Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, газовий трубопровід, тощо.

Близько 19:00 ворог завдав обстрілів по Циркунівській громаді Харківського району. Через це загорівся приватний будинок, гараж та автомобіль на площі 450 м.кв.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 99 ворожих боєприпаси.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv

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