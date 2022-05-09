Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 9 травня 2022 року

За добу з 08 по 09 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 9, пожеж, що сталися з інших причин, — 10; також 2 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 — для надання допомоги населенню.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 9 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж у житлових та приватних будинках, господарчих спорудах, а також на відкритій території. Пожежі сталися: у Богодухівському (4), Ізюмському (2), Харківському (2) та Чугуївському (1) районах області.

08 травня о 19:50 в с. Коробочкине Чугуївського району сталася пожежа, де ворожий снаряд влучив у приватне домоволодіння. Горів гараж на площі 10 кв.м та солома 10 тон. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 20:35. Внаслідок вибуху постраждав чоловік 1939 року народження, який отримав поранення склом правої нижньої кінцівки, від госпіталізації відмовився.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Новобаварського району міста та Харківського району області.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 38 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 73 вибухонебезпечних предмета.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1953

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