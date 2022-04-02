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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 02 квітня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 02 квітня 2022 року

За добу з 01 по 02 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу і здійснили 75 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж 67 разів, 3 рази на розбирання завалів, 5 — на допомогу населенню.

Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Київському районі міста Харкова. Горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв.м. 6 годин рятувальники боролись з вогнем. Також масштабна пожежа сталася вночі у Московському районі міста Харкова. Горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу. Рятувальники ліквідовували пожежу, площею 2 тис. м.кв протягом 7 годин.

Протягом доби через нехтування правилами пожежної безпеки та навмисні підпали сухостою на Харківщині знищено біля 65 га сухої рослинності.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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