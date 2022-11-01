Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 1 листопада 2022 року
За добу з 31 жовтня по 1 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:
✅21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;
✅1 – на аварійно-рятувальні роботи;
✅8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✅1 – інші виїзди.
● Протягом доби трапилось 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 кв.м.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета.
● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 т води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV