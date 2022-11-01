Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 1 листопада 2022 року

За добу з 31 жовтня по 1 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;

✅1 – на аварійно-рятувальні роботи;

✅8– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅1 – інші виїзди.

● Протягом доби трапилось 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. Горів учбовий заклад на площі пожежі понад 500 кв.м.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 т води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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