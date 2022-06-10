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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 червня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 червня 2022 року

За добу з 9 по 10 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 43 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 35, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 20, пожеж з інших причин — 15, також 5 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 раз на допомогу комунальним службам, 3 виїзди для надання допомоги населенню.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2), Шевченківському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (9), Ізюмському (1), Богодухівському (3) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, електропідстанція, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойні ліси.

Вранці, внаслідок ворожого обстрілу близько 08:02 пожежа сталась на території виробничого підприємства, у складі з макухою (7 тон), в Чугуївському районі області. Загальна площа пожежі склала біля 20 кв.м. О 09:40 пожежа була ліквідована.

Вже о 17:20 під час повторного обстрілу виробничого підприємства, зайнялися 4 вантажних автомобіля на площі пожежі 90 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 6 чоловік особового складу ДСНС. О 20:00 пожежа була ліквідована.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 5-ти зруйнованих об’єктах у Салтівському, Київському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. Залучено 66 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 137 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2138

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