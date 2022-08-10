Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 10 серпня 2022 року

За добу з 09 по 10 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 43 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 22, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями —19,

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – на допомогу комунальникам та населенню,

11– інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (16), Ізюмському (2) та Чугуївському (1) районах області.

Харківський район: у селищі Циркуни сталося відразу 16 пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди, надвірні забудови, гаражі, а також магазин. До ліквідації цих пожеж були залучені вогнеборці з Салтівського, Київського, Немишлянського районних підрозділів, а також з Луганського гарнізону ДСНС.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 55 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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Джерело: facebook.com

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