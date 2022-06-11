Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 11 червня 2022 року

За добу з 10 по 11 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 59 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 41, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 13, пожеж з інших причин — 28, також 1 — для проведення аварійно-рятувальних робіт, 4 раз на допомогу комунальним службам, 7 виїздів для надання допомоги населенню, 6 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (8) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми.

Ворог продовжує нищити сільськогосподарські об’єкти та запаси зерна. Снаряд потрапив до складського приміщення одного з товариств на території Чкалівської громади. Сталось загоряння на площі 50 кв.м. Рятувальники 39-го Державного пожежно-рятувального поста гасили вогонь з 06:02 до 08:50.

О 12:00 стався масований обстріл приватного сектору у м. Дергачі. Трапилось відразу 4 пожежі у приватних будинках. 2 людини зазнали поранень. Останній осередок пожежі ліквідований бійцями 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 13:40.

Після ще одного прильоту на територію Чкалівської громади сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу 4 людей. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 1-му зруйнованому об’єкті у Київському районі Харкова.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 15 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2148

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